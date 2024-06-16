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Almanya'nın Hamburg kentinde polisi balta ve molotofkokteyli ile tehdit eden saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Almanya'nın Hamburg kentindeki St Pauli bölgesinde Euro 2024 çerçevesinde Polonya ve Hollanda arasında oynanacak maç öncesi taraftarların düzenlediği yürüyüş sırasında bir kişi, polisi balta ve molotofkokteyli ile tehdit etti. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Hamburg polis sözcüsü Sandra Levgruen, polislerin saldırgana molotofkokteylinin yakmaya çalışmasının ardından ateş ettiğini belirterek, saldırganın bacağından yaralandığını ve hayati tehlikesinin olmadığını ifade etti.

Saldırının Polonya ve Hollanda arasındaki maçla ile bir bağlantısının bulunmadığını aktaran Levgruen, saldırganın motivasyonunun henüz bilinmediğini açıklayarak, "Bunun münferit bir vaka olduğunu, yani futbolla bağlantısının olmadığını varsayıyoruz. Herhangi bir tehdit ya da bugünkü maç üzerinde herhangi bir etki görmüyorum" dedi. - HAMBURG