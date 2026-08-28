Almatı'da Uçakta Yangın Paniği

Kazakistan'ın Almatı kentindeki uluslararası havalimanında FlyArystan havayolu şirketine ait bir uçakta teknik bakım çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Kazakistan'da Almatı Uluslararası Havalimanı yangın paniği yaşandı. Almatı Uluslararası Havalimanı'nda FlyArystan havayolu şirketine ait bir uçakta teknik bakım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Havalimanından yapılan açıklamada, yangının uçağın kuyruk bölümünde başladığı belirtildi. FlyArystan tarafından yapılan açıklamada ise olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Yangın, havalimanı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, olayın uçuş operasyonlarını etkilemediğini ve havalimanındaki faaliyetlerin normal şekilde sürdüğünü açıkladı.