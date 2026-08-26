Altıeylül'de Ev Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altıeylül'de Ev Yangını Söndürüldü

Altıeylül\'de Ev Yangını Söndürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül 1. Gündoğan Mahallesinde ev yangını ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Merkez ve Altıeylül Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede adrese ulaştı.

İtfaiye ekipleri adreste bulunan evin balkonunda bulunan koltuk takımı, mutfak ve banyo PVC camları, kombi, odunlar, balkondaki sandviç paneller, balkonda bulunan fırın ve baz istasyonuna ait kabloların alevli ve dumanlı şekilde yandığını görerek, yangına müdahale ettiler. İtfaiye Daire Başkanlığı yangına 4 araç ve 13 personelle olaya müdahale eden Merkez ve Altıeylül Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, balkonda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Altıeylül, Balıkesir, 3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Altıeylül'de Ev Yangını Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü
Sır gibi olay Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu
Dünyada bir ilk Şanlıurfa’da tarihi baştan yazacak keşif Dünyada bir ilk! Şanlıurfa'da tarihi baştan yazacak keşif
Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

09:00
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı
08:55
Süper maçlar oynandı İşte Şampiyonlar Ligi’ne yükselen 3 takım
Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
08:47
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı İşte ilk sözleri
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri
08:25
Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e cinayetten soruşturma
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma
08:11
Kim Milyoner olmak İster’den Şampiyonlar Ligi’ne Dünya bu olayı konuşuyor
Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor
07:39
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi İndirim geliyor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 09:04:49. #7.13#
SON DAKİKA: Altıeylül'de Ev Yangını Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement