Altın dolandırıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı

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Altın dolandırıcılarına yönelik Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli 3 ilde altın dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin faaliyetleri çerçevesinde dolandırıcılık' suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 9 şüpheli hakkında tutuklama, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. - BURSA