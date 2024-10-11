Altın Madeninde Asansör Arızası: 1 Ölü, 12 Mahsur - Son Dakika
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Altın Madeninde Asansör Arızası: 1 Ölü, 12 Mahsur

Colorado'daki turistik altın madeni gezisi sırasında asansör arızalandı, 12 kişi mahsur kaldı.

11.10.2024 11:15
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ABD'nin Colorado eyaletinde altın madenine gerçekleştirilen turistik gezi sırasında asansör 300 metre derinlikte arızalandı. 12 kişilik grup 6 saat boyunca mahsur kalırken, diğer gruptaki 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Cripple Creek şehrinde eski bir altın madenine 24 kişilik iki grubun katılımı ile düzenlenen turistik gezi sırasında madene inen asansörde arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle 12 kişilik gruplardan biri yerin 300 metre derinliğinde 6 saat boyunca mahsur kaldı. Diğer gruptaki turistler ise kısa süre mahsur kalmalarının ardından kurtarıldı. Teller County Şerifi Jason Mikesell yaptığı açıklamada, asansördeki 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise hafif yaralandığı ifade etti. Kurtarma operasyonu sırasında ekiplerin madendeki turistlerle telsizle iletişim kurduğunu anlatan Mikesell, turistlerin yanında su ve battaniye gibi gerekli malzemelerin bulunduğunu söyledi. Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Mikesell, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenini ise açıklamadı. Mikesell, 1961'de çalışmaların durduğu madene bir aile şirketi tarafından 50 yıldan uzun süredir tur düzenlendiğini, ancak daha önce yalnızca 1986'da asansörde insanların mahsur kalmasına yol açan bir güvenlik olayı yaşandığını söyledi.

Colorado Valisi Jared Polis, hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, kurtarma ekiplerine çabalarından dolayı teşekkür etti. - COLORADO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Altın Madeninde Asansör Arızası: 1 Ölü, 12 Mahsur - Son Dakika

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