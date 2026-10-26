Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, ifadesi tamamlanınca adliyeye sevk edildi

Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, ifadesi tamamlanınca adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunurken önceki gün polise teslim olmuştu. Mali Şube'deki ifade işlemi tamamlanan Altınbaş, soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün polise teslim olan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş adliyeye sevk edildi.
Altınbaş Holding'in sahibi ve Atlas Portföy'ün patronu Nusret Altunbaş'ın, Mali Şube'deki ifade işlemi tamamlandı. Altunbaş, soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA
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