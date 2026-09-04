Altındağ'da otomobil çarpan yaya Muhittin Saat hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Altındağ'da otomobil çarpan yaya Muhittin Saat hastanede hayatını kaybetti

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Ankara Altındağ'da yolun karşısına geçen 67 yaşındaki Muhittin Saat'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Saat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö. (23) kontrolündeki 06 VOK 74 plakalı araç, yolun karşısına geçen Muhittin Saat'e (67) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Muhittin Saat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Altındağ, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Altındağ'da otomobil çarpan yaya Muhittin Saat hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altındağ'da otomobil çarpan yaya Muhittin Saat hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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