Altınoluk'ta makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Altınoluk'ta makilik alanda yangın çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki turizm merkezi Altınoluk'ta makilik alanda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.07.2024 20:48
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Balıkesir'in tatil beldesinde makilik alanda yangın çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki önemli turizm merkezi Altınoluk'ta makilik alanda çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Tekçam mevkii yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın ihbarı üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz 1 su tankeri ve Edremit'te konuşlu bir helikopter ve 2 uçak ile hızlı bir şekilde müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlanıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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