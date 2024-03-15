Altınova Belediyesi Ramazan Ayında Esnaf Denetimlerini Sürdürüyor

3.Sayfa

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, Ramazan ayında esnaf ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Altınova Belediyesi, Ramazan Ayı nedeniyle ilçede başta fırınlar olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırdı.

"Aralıksız devam edecek"

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve uygun gramajlı ekmek tüketebilmesi adına rutin olarak sürdürdüğü kontrollerini Ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdı. Fırınları denetleyen ekipler, işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı konusunda incelemelerde bulunuyor. Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, özellikle ramazan ayında tüketimi artan gıdalara yönelik kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

"Sağlık her şeyin üzerinde"

İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Halk sağlığı bizim için en öncelikli konuların başında gelmektedir. Bunun dışında vatandaşlarımızın tüketici hakları da son derece titiz bir şekilde kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızın menfaatlerine olan bu tür uygulamalarımız devam edecektir" dedi.

"Ramazan ayında da teyakkuzdayız"

Ramazan ayının gelmesi ile denetimleri arttırdıklarını ifade eden Başkan Oral, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz. Zabıta Amirliğine bağlı tüm ekiplerimiz Ramazan ayında da teyakkuzda. Esnafımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - YALOVA