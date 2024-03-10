Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, Ramazan ayı denetimlerini sıklaştırdı.
Altınova Zabıtası ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren zincir marketlere Ramazan denetimi gerçekleştirdi. Ekipler marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti. Reyonları gezen ekipler, fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, raf ömrü, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, halkın menfaati ve sağlığını korumak için ilçe genelinde ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Sağlıksız ürünlerin satılmasına, haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyip halkımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Altınova Zabıtası Ramazan Ayı Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
Karabük'ün Yenice ilçesinde 13 yıl önce ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla aydınlatıldı. Cinayetin ardında kocasından şiddet gören Sema K.'nın sevgilisine kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil su kanalına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'da bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, polisin amansız takibi sonucu 8 saat içinde yakalandı. Şüpheliler, sanal bahis borcu nedeniyle kuyumcu soygununu gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Zanlılar, sahte plakayla gerçek plakayı değiştirirken güvenlik kamerasına yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan 2 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Mardin'de iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. Kavga, taşlı-sopalı bir şekilde gerçekleşirken, olaylarla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan bir kişinin tedavisi sürüyor. Kavgaya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Eskişehir-Ankara karayolu Anadolu Üniversitesi yol ayrımında alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç duvara çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim 2023-13 Şubat 2024 tarihleri arasında yaşanan otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma yürüttü. Şüphelilerin park halindeki araçları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın kapısına bir araç çarptı. Polis, olayın ardından erkek sürücüyü gözaltına aldı. Görgü tanığı, büyük bir patlama sesi duyduğunu ve aracın sarayın kapısına çarptığını gördüğünü ifade etti. Yaralanan olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?