Alzaymır Hastası Yaşlı Adam, Ekipleri Alarm Geçirdi

Evde uykuya dalan alzaymır hastası yaşlı adam polisi alarma geçirdi

Eşinin ulaşamadığı Alzaymır hastası yaşlı adam için ekipler seferber oldu

İtfaiye merdiveniyle balkondan giren polis yaşlı adamı evde uyurken buldu

ANTALYA - Antalya'da daire kapısı içerden kilitli ve ulaşılamayan yaşlı adam için ekipler seferler oldu. Merdivenli araç yardımı ile sepetle balkondan daireye giren polis ve itfaiye ekipleri yaşlı adamı salonda uyurken buldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kızılarık Mahallesi 2773 sokak üzerinde bulunan bir sitenin A blok 5. katında bulunan dairede meydana geldi. Kısa süreliğine dışarı çıkan yaşlı kadın eve geri döndüğünde kapının arkasından kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Evde bulunan ve Alzaymır hastası olduğu öğrenilen eşine de bir türlü ulaşamayan yaşlı kadın eşinin sağlık durumundan endişe ederek durumu 112Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, daireye çıkan ekipler kapının arkadan kilitli olduğu ve anahtarında kapı üzerinde olduğunu belirledi.

Sepet ile balkondan girildi

Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip gerekli güvenlik önlemlerini alarak polis eşliğinde sepet yardımıyla balkondan daireye girdi. Ekiplerin itfaiye aracı ile balkona girdiği anları apartman sakinlerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlarda meraklı gözlerle izledi. Daireye giren ekipler isminin Niyazi Ö. olduğu öğrenilen Alzaymır hastası yaşlı adamı salonda uyurken buldular. Yaşlı adamın uyandırılarak daire kapısının açılmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.