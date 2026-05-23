Alzheimer Hastası Kadın Evinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alzheimer Hastası Kadın Evinde Hayatını Kaybetti

Alzheimer Hastası Kadın Evinde Hayatını Kaybetti
23.05.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Yüksekova'da 56 yaşındaki Alzheimer hastası Ayfer Kızıldoğan, evinde ani rahatsızlık geçirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Alzheimer hastası olan 56 yaşındaki Ayfer Kızıldoğan, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Annelerinden haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir Alzheimer hastalığı ile mücadele eden 56 yaşındaki Ayfer Kızıldoğan, akşam saatlerinde evinde yalnız olduğu sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Annesini ziyaret etmek için eve gelen oğlu Evliya Kızıldoğan, kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden herhangi bir ses alamadı. Telefon aramalarının da yanıtsız kalması üzerine durumdan şüphelenen ve büyük bir panik yaşayan Kızıldoğan, vakit kaybetmeden durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

"Ekipler balkondan içeri girdi"

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekipleri, daireye balkon penceresinden girmek için çalışma başlattı. Balkondan içeri giren ekipler, talihsiz kadını oturma odasında hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ayfer Kızıldoğan'ın geçirdiği ani rahatsızlık (kalp krizi şüphesi) sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

"Yakınları sinir krizi geçirdi"

Annesinin vefat haberini alan Evliya Kızıldoğan ve diğer aile üyeleri olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, şoka giren aile yakınlarına ambulanslarda müdahale etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın evde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, Ayfer Kızıldoğan, otopsi işlemleri yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Kızıldoğan ailesinin akrabaları ve komşuları hastane bahçesine akın ederken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer Hastası Kadın Evinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:24
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
23:01
YSK’ya “yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusu
YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 01:27:36. #7.12#
SON DAKİKA: Alzheimer Hastası Kadın Evinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.