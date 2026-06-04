Alzheimer Hastası Kadın Kayboldu! - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Kadın Kayboldu!

Alzheimer Hastası Kadın Kayboldu!
04.06.2026 09:40
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Denizli'de Alzheimer hastası Ayşe Ölmezoğlu, evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yerel halktan yardım isteniyor.

Denizli'de Alzheimer hastası Ayşe Ölmezoğlu'ndan 2 gündür haber alamayan yakınları, vatandaşlardan destek istedi.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'de yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Ölmezoğlu, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Tüm çabalarına rağmen yaşlı kadını bulamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede çalışma başlatırken, aile üyeleri de vatandaşlardan destek istedi. En son Üçgen Odak Hastanesi civarında görüldüğü öğrenilen yaşlı kadın için polis ekipleri ve yakınları arama çalışması başlatırken, aile vatandaşlardan destek istedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer Hastası Kadın Kayboldu! - Son Dakika

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