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Alzheimer Hastası Kaybolan Yaşlı Adam Derede Ölü Bulundu - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Kaybolan Yaşlı Adam Derede Ölü Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan 84 yaşındaki Alzheimer hastası Murat Bozkurt, kolundaki akıllı saatin son sinyal verdiği derede yatağında ölü bulundu. Bozkurt'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Alzheimer Hastası Kaybolan Yaşlı Adam Derede Ölü Bulundu
09.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:02
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Antalya'nın Serik ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan 84 yaşındaki Alzheimer hastası Murat Bozkurt, kolundaki akıllı saatin son sinyal verdiği derede yatağında ölü bulundu.

Serik ilçesi bağlı Pınarcık Mahallesinde dün saat 16.00 sıralarında evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Murat Bozkurt(84), için yakınları kayıp ilanı verdi. Bunun üzerine jandarma ekiplerine bağlı JAK, arama köpeklerinin yardımıyla, AFAD ekipleri ile birlikte kayıp yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Bugün sabah saatlerinde, Serik ilçesi Çandır Mahallesi Belen Mevkiinde Bozkurt'un kolunda takılı bulunan saatten gelen sinyalden yaşlı adamın yeri tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama sonrası dere içerisinde yaşlı adama ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un, cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Alzheimer hastası olan Murat Bozkurt'un, daha öncede evden çıkarak kaybolduğunu anlatan Nuri Karaüzüm, "Alzheimer hastasıydı. Kolunda ki saatten takip ediliyordu. Kayıp olduğu günün yeğeni beni aradı, gördün mü? diye. 'Görmedim' dedim. Görsem zaten hemen yakınlarına haber verirdim. Daha önce de 5 defa kaybolmuştu hepsinde haber vermiştim. Maalesef bu kez derede ölü bulundu. Allah rahmet eylesin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alzheimer Hastası Kaybolan Yaşlı Adam Derede Ölü Bulundu - Son Dakika


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