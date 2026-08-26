Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayıp - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayıp

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayıp
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Denizli'de 79 yaşındaki Behçet Bilgiç, 25 Ağustos'tan beri kayboldu, yardım bekleniyor.

Denizli'de yaşayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamdan haber alınamıyor.

Denizli'de yaşayan 79 yaşındaki Behçet Bilgiç, 25 Ağustos Salı günün kayboldu. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Bilgiç'ten o tarihten bu yana haber alınamıyor.

1,75 metre boyunda ve yaklaşık 75 kilogram ağırlığında olan Behçet Bilgiç'in kumral tenli, kır saçlı ve kahverengi gözlü olduğu belirtildi. Bilgiç'in kaybolduğu sırada üzerinde lacivert renkli pantolon ve yeşil renkli atlet bulunduğu öğrenildi.

Yakınları, Alzheimer hastası olması nedeniyle sağlık durumundan endişe ettikleri Bilgiç'in bir an önce bulunması için yardım çağrısında bulundu. Behçet Bilgiç'i gören, kendisi hakkında bilgi sahibi olan veya bulunduğu yeri bilenlerin en yakın emniyet birimine ya da güvenlik güçlerine bilgi vermeleri istendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ağustos, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayıp - Son Dakika

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