Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın mezarlık yolunda bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın mezarlık yolunda bulundu

Bolu'da dün gece saatlerinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekiplerinin araması sonucunda öğle saatlerinde mezarlık yolunda bulundu. Ayşe Adıyaman isimli yaşlı kadın, gece saatlerinde evden çıktıktan sonra kaybolmuş ve jandarma ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda mezarlık yolunda bulunmuştur. Sağlık kontrolleri yapılan yaşlı kadın, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

06.06.2024 13:58
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Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın mezarlık yolunda bulundu

BOLU - Bolu'da dün gece saatlerinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekiplerinin araması neticesinde öğle saatlerinde mezarlık yolunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine Vakıf Aktaş köyünde yaşayan 78 yaşındaki Ayşe Adıyaman, gece saatlerinde evden çıktı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın evden uzaklaştı. Gece saatlerinde evdeki vatandaşların fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından köyde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin araması öğle saatlerine kadar devam etti. Gece boyu kayıp olan 78 yaşındaki Ayşe Adıyaman, öğle saatlerinde jandarma ekipleri tarafından köyün mezarlık yolunda bulundu. Bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolleri yapılan yaşlı kadın, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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