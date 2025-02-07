Amasra'da Dalgalar 3 Metreyi Aştı

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Amasra'da dalgaların boyu 3 metreyi aştı

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte kayalara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından şiddetli rüzgarın etkili olduğu Karadeniz'de dalgalar kıyıları dövdü. Bartın'ın Amasra ilçesi Küçük Liman bölgesinde saatte hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların yüksekliği 3 metreyi aştı.

Yarın da devam etmesi beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri de limana bağlandı.