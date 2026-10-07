Amasra\'da kayıp maden işçisi İlker Mızrap\'ı aramaya Samsun\'dan helikopter katıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için kendi teknesiyle denize açılan 43 yaşındaki maden işçisi İlker Mızrap'tan, eşine gönderdiği "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajının ardından bir daha haber alınamadı. Evli ve 2 çocuk babası Mızrap'ı bulmak için havadan, karadan ve denizden başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Amasra'da özel bir maden ocağında çalışan İlker Mızrap, mesaisi sonrası her zamanki gibi balık tutmak amacıyla kendisine ait tekneyle denize açıldı. Saat 19.00 sıralarında eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" şeklinde mesaj gönderen Mızrap'tan daha sonra haber alınamadı.

Mesajın ardından eve dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde arama çalışması başlatıldı.

"Arama alanı Kurucaşile ve Cide'ye genişletildi"

Denizin poyrazlı ve dalgalı olması nedeniyle arama çalışmalarını genişleten ekipler, rüzgarın şiddeti ve deniz akıntılarını da dikkate aldı. Mızrap'ın teknesinin arıza yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, akıntının sürükleme ihtimaline karşı arama çalışmalarını Kurucaşile ve Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarına kaydırdı. Amasra Sahil Güvenlik ekiplerine ait 3 botun yanı sıra Cide bölgesinden bir Sahil Güvenlik botu da çalışmalara dahil edildi. Denizde Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar, karada jandarma ekipleri, havada ise drone ve helikopter desteğiyle arama çalışmaları yürütülüyor.

" Samsun'dan havalanan helikopter de aramaya katıldı"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın koordinasyonunda gece boyunca sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde Samsun'dan havalanan helikopter de arama çalışmalarına dahil edildi. Ekipler, Mızrap'ın cep telefonundan sinyal alınabilmesi için de çalışma yürütüyor. Ancak şu ana kadar telefondan herhangi bir sinyal alınamadığı belirtildi. Bölgedeki amatör ve profesyonel balıkçılar da arama çalışmalarına destek verirken, çevredeki balıkçı barınakları ve balıkçılar kayıp olayından haberdar edildi.

"Aile umutlu bekleyişini sürdürüyor"

Arama çalışmalarını Amasra Büyük Liman'da takip eden Mızrap ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. Ailenin yanına gelen Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Cihan Seymen ve Amasra İlçe Emniyet Müdür Vekili Yusuf Bora, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaymakam Erdoğan, çalışmaların olayın ilk anından itibaren havadan, karadan ve denizden sürdürüldüğünü belirterek aileye umutlu olmaları yönünde mesaj verdi.

"İnşallah vatandaşımıza sağ ve sağlıklı bir şekilde ulaşabiliriz"

Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, "Olayı haber aldığımız ilk andan itibaren Valimizin talimatıyla havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarını başlattık. Şu an Samsun'dan havalanan helikopter de arama çalışmalarını yürütüyor. Cep telefonunun sinyaline ulaşmak için ilk andan itibaren girişimde bulunuldu ancak telefondan henüz sinyal alınamadı." dedi.

Çalışmalara amatör ve profesyonel balıkçıların da destek verdiğini belirten Erdoğan, "Bölgedeki tüm balıkçı barınakları ve balıkçılar olayın ilk anından itibaren bilgilendirildi. Olayı öğrendiğimiz andan bu yana hem denizden hem havadan hem de karadan arama çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah vatandaşımıza sağ ve sağlıklı bir şekilde ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

İlker Mızrap'ı arama çalışmaları, ekiplerin koordinasyonunda deniz, hava ve kara unsurlarıyla sürdürülüyor.