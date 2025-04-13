Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem kamerada

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4.6 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 6.21 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Amasya Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, "13 Nisan 2025 günü saat 17.43'te merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.