Amasya\'da bariyerlere çarpan motosikletin Irak uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya'da hızla seyir halindeyken savrulan motosiklet bariyerlere çarptı. Yaralanan Irak uyruklu genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Irak uyruklu Anas Khell Hassan Al Rubaye'nin kullandığı 05 MA 0546 plakalı motosiklet, Ferhatarası mevkii çevre yolu kavşağında hızla seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet bariyerlere çarptı. Başındaki kaskı fırlayan genç sürücü ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün viraja girmesi sonrası savrularak bariyerlere çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.