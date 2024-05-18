Amasya'da büyükbaş hayvana eziyet görüntüsü kamerada: 5 gözaltı - Son Dakika
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Amasya'da büyükbaş hayvana eziyet görüntüsü kamerada: 5 gözaltı

Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet edildiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Amasya Valiliği, adli tahkikat başlatıldığını ve gerekli idari yaptırımların uygulandığını açıkladı. Tesisin avukatı ise olaydan dolayı üzgün olduklarını belirtti ve daha önce yaşanan bir iş kazası hakkında bilgi verdi.

18.05.2024 21:38
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Amasya'da büyükbaş hayvana eziyet görüntüsü kamerada: 5 gözaltı

AMASYA - Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet edildiği ortaya çıktı. Vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Kral Et Entegre tesisinde yaşanan vahşetin görüntülerinin yayıldığı sosyal medyada infiale yol açması üzerine jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tesisteki incelemeler sonrası İ.T., N.?., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Amasya Valiliği: "Adli tahkikat başlatıldı, gerekli idari yaptırım uygulanmakta"

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2024 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve ilimizde bir et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen, büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın bilgileri doğrultusunda, konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler İ.T., N.?., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

"Olaydan dolayı üzgünüz"

Tesisi işleten şirketin avukatı Mehmet Akif Aydın, "Olaydan dolayı üzgünüz. Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmedir. Hiçbir şekilde böyle bir durumla karşılaşılmış değildir. Bu yaşanan olayın da nasıl olduğu, geliştiğiyle ilgili açıklama yapacağız. Üzücü ve yaşanmasını kimsenin istemeyeceği bir olay" açıklamasında bulundu.

İşletmede 5 ay önce de bir boğanın saldırması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Aydın, "3, 4 ay önce yine burada bir iş kazası meydana geldi. Bir hayvanın işçimize çarpması sonucu işçimiz hayatını kaybetti. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Dün aileyle anlaşmayı tamamlamıştık. Ama böyle bir olay meydana geldiği için şu an bekletiyoruz. İşçilerimizin o olaydan dolayı da psikolojisi biraz etkilenmiş durumda. Bu olayda da yine hayvan zincirinden kurtulup işçilerin üstüne gelmesiyle bir anlık olay meydana geldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da büyükbaş hayvana eziyet görüntüsü kamerada: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da büyükbaş hayvana eziyet görüntüsü kamerada: 5 gözaltı - Son Dakika
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