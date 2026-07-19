Amasya'da çöp depolama alanında yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da çöp depolama alanında yangın

Amasya\'da çöp depolama alanında yangın
19.07.2026 19:33  Güncelleme: 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Boğazköy mevkiindeki çöp depolama tesisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri ve destek birimlerinin müdahalesi sürüyor. Vali Önder Bakan da çalışmaları yerinde takip etti.

Amasya'da çöp depolama alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler müdahale ediyor.

Boğazköy mevkiinde bulunan Amasya Katı Atık Birliği'ne ait çöp depolama tesisinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine gelen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Merzifon, Suluova ve Ziyaret beldesinden destek ekipler de sevk edildi.

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Yörükoğlu, ekiplerin alevlerin tesisin etrafındaki araziye yayılmasını engellemeye çalıştıklarını açıkladı. Yükselen dumanların şehir merkezinden de görüldüğü yangın alanına giden Amasya Valisi Önder Bakan da söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Belediye, 3. Sayfa, İtfaiye, Amasya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da çöp depolama alanında yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim

19:58
Fenerbahçe’de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması İşte son durumları
Fenerbahçe'de 5 oyuncu için sakatlık açıklaması! İşte son durumları
19:34
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a izin yok
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a izin yok
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
18:07
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 20:09:49. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da çöp depolama alanında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.