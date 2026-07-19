Amasya'da çöp depolama alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler müdahale ediyor.

Boğazköy mevkiinde bulunan Amasya Katı Atık Birliği'ne ait çöp depolama tesisinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine gelen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Merzifon, Suluova ve Ziyaret beldesinden destek ekipler de sevk edildi.

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Yörükoğlu, ekiplerin alevlerin tesisin etrafındaki araziye yayılmasını engellemeye çalıştıklarını açıkladı. Yükselen dumanların şehir merkezinden de görüldüğü yangın alanına giden Amasya Valisi Önder Bakan da söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. - AMASYA