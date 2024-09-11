Amasya'da Düğünlerde Ele Geçirilen Silahlar

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Amasya'da rastgele havaya ateş edilen düğünlerde el konulan silahların fotoğrafları basınla paylaşıldı. Ruhsatsız 7 av tüfeği ve 9 tabanca ele geçirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde düğün, nişan ve eğlence merasimlerinde rastgele havaya ateş ederek tehlike oluşturan 10 şahıs belirlendi. 9 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ile birlikte yakalanan şahısların haklarında adli işlem yapılmak üzere Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.

El konulan silahların fotoğrafları Amasya Valiliği tarafından basınla paylaşıldı. - AMASYA