Amasya'da Elmas Nine İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Elmas Nine İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Amasya\'da Elmas Nine İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
08.07.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da çıkan yangında evinde mahsur kalan 83 yaşındaki Elmas İstanbullu itfaiyecilerce kurtarıldı.

Amasya'da evinde çıkan yangında dumanların arasında mahsur kalan Elmas nineyi itfaiyeciler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalleye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kızı ve damadının hastaneye gittiği öğrenilen yaşlı kadının evin içinde olduğunu öğrenen ekipler dumanların arasına daldı. Baygın haldeki Elmas İstanbullu (83), ekiplerin çabasıyla çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay anını anlatan Fethiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Arduç, "Yangın çatıdan başlamış. İçeride de teyzemiz varmış. Damadı Şenol abi ile kızı da diş hastanesine gitmişler. Gözleri görmeyen teyzemizi itfaiyeciler kurtarmış. İtfaiye yetişemeseydi teyzemizi kaybedebilirdik. Ekiplerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kurtarma, İtfaiye, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da Elmas Nine İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
NATO Genel Sekreteri Ankara’dan “Devrim“ çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli NATO Genel Sekreteri Ankara'dan "Devrim" çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli
NATO, Ankara Zirvesi’nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak
Adana’da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti
Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret’i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret'i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Trump Ankara’ya indi, Özgür Özel’den Rusya ve Çin çıkışı geldi Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 14:26:23. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Elmas Nine İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.