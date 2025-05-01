Amasya'da Gıda Denetimi: 415 kg Yoğurt ve 970 kg Et İmha - Son Dakika
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Amasya'da Gıda Denetimi: 415 kg Yoğurt ve 970 kg Et İmha

Amasya'da yapılan gıda denetimlerinde 415 kg yoğurt, 305 litre yağ ve 970 kg et imha edildi.

01.05.2025 13:40
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Amasya'da gıda denetimlerinde 415 kg yoğurt, 305 litre yağ ve 970 kg kırmızı et imha edildi

Denetimlerde yaklaşık 10 milyon TL para cezası uygulandı

AMASYA - Amasya'da yapılan denetimlerde menşei belli olmayıp etiketsiz olarak tüketime sunulan 415 kg yoğurt, farklı bitkisel yağların karıştırılarak zeytinyağı görünümü verildiği tespit edilen 305 litre yağ ve mevzuata aykırı bir şekilde satışa sunulan 970 kg kırmızı et ürününe el konularak imha edildi. Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen denetimlerde 24 işletmeye yaklaşık 10 milyon TL para cezası uygulandığı bildirildi.

Amasya Valiliği, denetimlerin ve etlerin imha görüntülerini "Halkımızın sağlığıyla oynayanlara müsaade etmiyoruz" notuyla paylaştı. Paylaşımın devamında "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde sağlıksız olduğu tespit edilen 415 kg süt ürünü, 305 litre sahte zeytinyağı, 970 kg kırmızı et imha edilmiş olup, 2025 yılı başından itibaren sağlıksız gıda arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasında bulunuldu.

Amasya İl Tarım ve Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise gıda kontrol görevlileri tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığının korunması ile gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla gıda denetimleri aralıksız bir biçimde ve hassasiyetle yürütülmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, "2025 yılında ilimiz genelinde gıda üretim, işleme, dağıtım, toplu tüketim ve satışının tüm aşamalarında 2282 denetim yapılarak 24 işletmeye 9 milyon 563 bin 858 00 TL idari yaptırım para cezası uygulanmıştır. Yapılan resmi kontrollerde menşei belli olmayan ve etiketsiz olarak tüketime sunulan 415 kg yoğurt, zeytinyağı olarak piyasaya sürülen ancak alınan numuneler ile farklı bitkisel yağların karıştırılarak zeytinyağı görünümü verildiği tespit edilen 305 litre yağ ve mevzuata aykırı bir şekilde satışa sunulan 970 kg kırmızı et ürününe el konularak Amasya Katı Atık Bertaraf Tesisinde imhası gerçekleştirilmiştir. İlimizde tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla resmi kontrollerimiz rutin olarak devam etmekte olup tüketicilerinde etiketsiz ve uygun olmayan şartlarda satışa sunulan gıdaları satın almamaları ve bu tür uygunsuzluklarla karşılaştıklarında 'Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirimde bulunmaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Gıda Denetimi: 415 kg Yoğurt ve 970 kg Et İmha - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Gıda Denetimi: 415 kg Yoğurt ve 970 kg Et İmha - Son Dakika
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