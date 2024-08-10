Amasya\'da hafif ticari araç kaza yaptı: 3 yaralı

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Amasya'da seyir halindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya merkez Kızseki köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Şahin yönetimindeki 10 ABS 61 plakalı hafif ticari araç direksiyon yolun sağında bulunan beton bariyerlere çarparak yan yattı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şazimet, Akgül ve Mesut Şahin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA