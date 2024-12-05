Amasya'da Halk Otobüsü Şoförüne Ceza - Son Dakika
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Amasya'da Halk Otobüsü Şoförüne Ceza

Amasya\'da Halk Otobüsü Şoförüne Ceza

Amasya'da bir halk otobüsü şoförü, yolcusunu son durağa götürmeyip indirdiği için 2 bin 52 TL para cezası aldı. Olayın ardından Amasya Belediyesi tarafından yapılan incelemede, şoförün davranışı toplu taşıma hizmetlerini aksatıcı olarak değerlendirildi.

05.12.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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Amasya'da taşıdığı yolcusunu son durağa kadar götürmeden indiren özel halk otobüsü şoförüne şikayet üzerine belediye tarafından 2 bin 52 TL ceza kesildi.

Akbilek Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası yolcunun şikayeti üzerine inceleme başlatan Amasya Belediyesi, sürücüye para cezası uyguladı. Konuya ilişkin belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"28 Kasım 2024 tarihinde saat 21.40'ta, Kemal Nehrozoğlu Caddesi'nden Çamlıkent istikametine hareket eden bir özel halk otobüsü seferinde, bir vatandaşımızın şikayeti üzerine inceleme başlatılmıştır. Şikayete göre otobüs şoförü, güzergah üzerindeki KYK Yurdu durağında otobüsü durdurarak 'Burası son durak, ileriye gidemiyorum' demiş ve Çamlıkent'e gitmek isteyen yolcuyu otobüsten indirerek seyahatine devam etmesine engel olmuştur. Yapılan inceleme sonucunda, şoförün bu davranışıyla toplu taşıma hizmetlerini aksattığı ve yolcuyu mağdur ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, şoför hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmıştır."

Amasya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Halk Otobüsü Şoförüne Ceza - Son Dakika

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