Amasya'da Kaçak İçki Operasyonu - Son Dakika
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Amasya'da Kaçak İçki Operasyonu

Amasya\'da Kaçak İçki Operasyonu

Amasya'da düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol ve 23 litre kaçak içki ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

08.11.2024 18:29
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Amasya'da polisini düzenlediği operasyonda 10 litre etil alkol ve pet şişeler içerisinde toplam 23 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Merzifon ilçesinde bir şahsın el yapımı alkol imal ederek kaçak içki satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan aramalarda 10 litre etil alkol, pet şişeler içerisinde toplam 23 litre kaçak içki ve 6 adet alkol kiti ele geçirildi.

Şüpheli şahsın sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, amasya, Hukuk, Son Dakika

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