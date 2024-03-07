Amasya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak yollarla yurda getirilerek kayıt dışı olarak sevk edildiği tespit edilen 3 kilo külçe altın ele geçirildi.
Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Arı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında söz konusu operasyona değinen Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Yurt dışından kaçak yollarla ülkemize girişi gerçekleşen kayıt dışı 3 kilogram külçe altın ele geçirilmiştir" dedi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığı önleme faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan bir yolcu otobüsündeki Barış D. adlı şahsın yapılan üst aramasında kıyafetlerinin içerisinde zula şeklinde külçeden kesilerek parçalar halinde 6 adet toplamda 3 kilo altın bulundu. 5607 sayılı kanın kapsamında değerlendirilen altınlara el konuldu.
Gözaltına alınan şahıs, adli mercilere sevk edildi. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Kaçak Yollarla Getirilen 3 Kilo Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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