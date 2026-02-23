Amasya\'da Kamyonet Elektrik Direğine Çarptı

Amasya'da kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı. Kökünden sökülen direği ikiye ayıran kamyonetin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim G.'nin kullandığı 55 AHR 55 plakalı kamyonet, İlyasköy mevkiinde kontrolden çıkarak savrulup yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kökünden sökülen direk ikiye ayrılırken, hurdaya dönen kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
