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Amasya'da kıraathanede kumar oynayanlara para cezası - Son Dakika
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Amasya'da kıraathanede kumar oynayanlara para cezası

Amasya'da bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edilerek polis tarafından operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL para cezası kesilirken, işyeri sahibi hakkında da kumar oynamaya yer temin etmekten soruşturma başlatıldı.

Amasya\'da kıraathanede kumar oynayanlara para cezası
30.12.2023 - 13:08,
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Amasya'da kıraathanede kumar oynarken polise yakalanan 4 kişiye 16 bin 220 TL para cezası kesildi. Ceza uygulanan işyeri sahibi hakkında da kumar oynamaya yer temin etmekten soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesinde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede 4 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Oyunda kullanılan para miktarlarının yazıldığı kasa defteri, çok sayıda iskambil kağıdı, oyun pulu ve zar ele geçirildi.

Para karşılığında oyunlar oynatarak kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasının yanı sıra sigara ile içki kullanılan işyerinde kamera kayıt cihazı bulundurmayan işyeri sahibine idari para cezası uygulandı. Alkollü içeceklerin kaçak olduğu tespit edilen işyeri sahibine Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Ekipler işyeri sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatırken, kumar oynayan 4 şahsa 16 bin 220 TL idari para cezası uyguladı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Amasya, Ceza, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da kıraathanede kumar oynayanlara para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da kıraathanede kumar oynayanlara para cezası - Son Dakika
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