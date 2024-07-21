Amasya'da Lastiği Patlayan Tırın Hasar Gören Deposundan Dökülen Yakıt Temizlendi - Son Dakika
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Amasya'da Lastiği Patlayan Tırın Hasar Gören Deposundan Dökülen Yakıt Temizlendi

Amasya\'da Lastiği Patlayan Tırın Hasar Gören Deposundan Dökülen Yakıt Temizlendi

Amasya'da lastiği patlayan bir tırın yakıt deposu da delinerek yola dökülen yakıt, ekipler tarafından temizlendi. Olayın ardından trafik akışı normale döndü.

21.07.2024 10:15
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Amasya'da lastiği patlayan tırın hasar gören deposundan dökülen yakıt ekipleri harekete geçirdi. Kum dökülen yolda temizlik çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya – Taşova karayolu 11. kilometresinde geç saatlerde lastiği patlayan tırın yakıt deposu da delindi. Yola dökülen yakıtın tehlike oluşturması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve karayolları ekipleri yönlendirildi.

Trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda kum dökülmesinden sonra temizlik yapıldı. Ardından trafik akışı normale döndü. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Lastiği Patlayan Tırın Hasar Gören Deposundan Dökülen Yakıt Temizlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Lastiği Patlayan Tırın Hasar Gören Deposundan Dökülen Yakıt Temizlendi - Son Dakika
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