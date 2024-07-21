Amasya\'da Lastiği Patlayan Tırın Hasar Gören Deposundan Dökülen Yakıt Temizlendi

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Amasya'da lastiği patlayan tırın hasar gören deposundan dökülen yakıt ekipleri harekete geçirdi. Kum dökülen yolda temizlik çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya – Taşova karayolu 11. kilometresinde geç saatlerde lastiği patlayan tırın yakıt deposu da delindi. Yola dökülen yakıtın tehlike oluşturması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve karayolları ekipleri yönlendirildi.

Trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda kum dökülmesinden sonra temizlik yapıldı. Ardından trafik akışı normale döndü. - AMASYA