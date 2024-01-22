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Amasya'da Nöbetçi Eczaneye Saldırı: Genç ve Babası Tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da Nöbetçi Eczaneye Saldırı: Genç ve Babası Tutuklandı

Amasya'da bir çöğ köftecide çalışan bir şahıs, kendisini kovalayan kişilerden kaçarak nöbetçi eczaneye sığındı. Ancak eczanenin kapısını kırarak içeri giren genç ve babası, eczane teknisyenine bıçakla saldırdı. Saldırı sonucunda teknisyen yaralandı. Saldırganlar, polis ve bekçiler tarafından yakalanarak tutuklandı.

Amasya\'da Nöbetçi Eczaneye Saldırı: Genç ve Babası Tutuklandı
22.01.2024 - 21:21,
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Amasya'da kapısını kırarak girdikleri nöbetçi eczanede eczane teknisyenine saldırarak bıçakla yaralayan genç ve babası mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir çöğ köftecide çalışan şahıs kendisini kovalayan ikiş şahıstan kaçıp nöbetçi eczaneye sığındı. Rafların arkasına saklanıp yardım dilediği eczane teknisyeni Emre Gökçe'den polis çağırmasını istedi. Polisi telefonla arayan teknisyen, işyerinin kapısını kilitledi. Eczanenin önüne gelen Emirhan Ç ve babası Mehmet Ç eczanenin kapısını kırıp içeri girerek teknisyene saldırdı. Başına ve vücuduna bıçak darbeleri alan 29 yaşındaki Gökçe kanlar içinde kaldı. Saldırının şokuyla patronuna telefon açıp yardım istedi. O anlar işyerinin güvenlik kameralarını yansıdı.

Saldırganlar kaçmak üzereyken eczanenin önünde polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Nöbetçi Eczaneye Saldırı: Genç ve Babası Tutuklandı - Son Dakika


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