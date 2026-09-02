Amasya'da otomobil kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Amasya Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde park eden bir otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü Engin Ö. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis inceleme başlattı.
Amasya'da otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Y.Ö yönetimindeki 60 TC 848 plakalı otomobil, park etmek için yol kenarına yanaştı. Açılan kapıya, arkadan gelip otomobilin yanından geçmeye çalışan Engin Ö.'nün kullandığı 05 ABA 969 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Engin Ö. yaralandı. Motosikletlinin taşıdığı domateslerde etrafa saçıldı. Engin Ö., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis ekiplerinin inceleme başlattığı sürüyor.
Kaynak: İHA
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