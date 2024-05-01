Amasya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Amasya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı

Amasya\'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yoldaki çukurlar nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün yakınları yolun ortasındaki çukurların kapatılmamasına tepki gösterdi.

01.05.2024 22:08
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Amasya'nın Taşova ilçesinde yoldaki çukurlar nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'ya bağlı Destek Yaylası mevkiinde Niyazi Y. yönetimindeki 05 ABV 503 plakalı otomobil yoldaki çukura girmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobil takla atarak metrelerce ötede durdu. Kendi imkanıyla otomobilden çıkan Niyazi Y., durumu telefonla 112'ye bildirdi. Olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Taşova Devlet Hastanesine götürülerek ilk müdahalesi yapılan sürücünün kafasından darbe almasından dolayı tedbir amaçlı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün yakınları yolun ortasındaki çukurların kapatılmamasına tepki gösterdi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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