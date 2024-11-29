Amasya'da Patlama: 5 Stajyer Yaralı - Son Dakika
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Amasya'da Patlama: 5 Stajyer Yaralı

Göynücek'te römork imalatında sobaya parlayıcı madde döküldü, 5 stajyer yaralandı.

29.11.2024 11:28
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde römork imalatı yapan bir işletmede yanan sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu yaşanan patlama ve yangında 5 stajyer öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, stajyer öğrenciler, ısınmak için kullanılan sobaya parlayıcı madde döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında, öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Göynücek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Amasya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Römork imalatı yapan bir işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu, yaşanan patlama ve yangında söz konusu öğrencilerimiz, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Patlama: 5 Stajyer Yaralı - Son Dakika

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