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Amasya'da polisler 120 kilogram uyuşturucuyu böyle buldu - Son Dakika
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Amasya'da polisler 120 kilogram uyuşturucuyu böyle buldu

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir kamyonette gizlenmiş toplam 120 kilogram uyuşturucuyu buldu. Polisler, matkaplarla kamyonetin kasasını sökerek zehir tacirlerine kök söktürdü. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amasya\'da polisler 120 kilogram uyuşturucuyu böyle buldu
03.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 23:30
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Amasya'da polisler 120 kilogram uyuşturucuyu böyle buldu

AMASYA - Amasya'da polislerin yolda durdurulan bir kamyonette gizlenmiş toplam 120 kilogram uyuşturucuyu bulduğu anlarının görüntüleri paylaşıldı. Matkaplarla kamyonetin kasasını söken polisler zehir tacirlerine de kök söktürdü.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceki gün akşam kent girişinde Bingöl'den yola çıkıp İstanbul'a doğru gitmekte olduğu belirlenen bir kamyoneti durdurdu. Sürücü Muhammed Ç. ve Ersin B.'nin çelişkili beyanlarından şüphelenen polis, aracın şasi ile kasa arasındaki doğal boşluk alanının metal bir parçayla kapatıldığını fark etti. Bunun üzerine taban sacı matkaplarla söküldü. Kaldırıldığında kasa altına zula yapılmış halde 149 parça olmak üzere toplamda 120 kilogram ağırlığında tespit edildi.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da polisler 120 kilogram uyuşturucuyu böyle buldu - Son Dakika


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