Amasya\'da Roma Dönemine Ait Mini Lahit Ele Geçirildi

Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mini lahit ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerinin yaklaşık 4 aydır yapılan araştırmalar sonucunda N.A. (51) isimli şahsın elinde, üzerinde çeşitli kabartma figürlerin yer aldığı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mini lahit bulunduğu ve satmak için müşteri arayışında olduğu öğrenildi.

Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda bahse konu lahit tespit edilerek el konuldu. Şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanırken mini lahit Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - AMASYA