Amasya'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Litre Sahte İçki ve 5 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Amasya'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Litre Sahte İçki ve 5 Tabanca Ele Geçirildi

Amasya\'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Litre Sahte İçki ve 5 Tabanca Ele Geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 39 litre sahte içki, 5 tabanca ve tabanca mermileri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 39 litre sahte içki, içki imalatında kullanılan malzemeler, 3'ü kurusıkı sıkı olmak üzere 5 tabanca ve tabanca mermileri bulundu. K.K, M.T, T.C ve H.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

29.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:11
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 39 litre sahte içki, 5 tabanca ve tabanca mermileri ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 adres ile 4 araçta arama yapıldı.

Toplam 39 litre sahte içki, içki imalatında kullanılan malzemeler, 3'ü kurusıkı sıkı olmak üzere 5 tabanca ve tabanca mermileri bulundu. K.K, M.T, T.C ve H.B. yakalanarak gözaltına alındı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Litre Sahte İçki ve 5 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Litre Sahte İçki ve 5 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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