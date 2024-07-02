Amasya\'da Sanayi Sitesinde Otomobil Yangını

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Amasya'nın Suluova ilçesinde sanayi sitesinde tamir için getirilen otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Suluova Sanayi Sitesinde bir oto tamircide 05 FE 885 plakalı müşteri aracında tamir sırasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Çıkan yangını Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürdü. Otomobilde büyük çapta maddi zarar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA