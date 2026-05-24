Amasya\'da duvar yıkıldı, gürültüyü duyanlar deprem sandı

Amasya'da şiddetli yağışların ardından bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Şiddetli gürültüyü deprem zanneden vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Şeyhcui Mahallesi'nde şiddetli yağışların ardından bir binanın bahçe duvarı, yanındaki 5 katlı Gümüş Apartmanı'na doğru çökerek yıkıldı. Giriş kattaki dairenin balkonunda hasar oluşurken, bina sakinleri büyük korku yaşadı. 3 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki duvarın yıkıldığı sırada çevrede kimsenin bulunmamasıyla faciadan kıl payı dönüldü. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine gelerek, duvarın etrafına şerit çekti.

Bina sakinlerinden Hikmet Yılmaz, "Dün çok kuvvetli bir yağış olmuştu. Bizler o esnada bahçedeydik. Büyük bir gümbürtü koptu. Deprem olmuş gibi hissettik. Sonrasında baktığımızda duvarın yıkıldığını gördük. Allah'tan kimsenin canına zarar gelmedi" diye konuştu. - AMASYA