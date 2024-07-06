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Amasya'da sürüye yıldırım isabet etti, 76 küçükbaş hayvan telef oldu

AMASYA - Amasya'da koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 76 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürü çobanı ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akdağ'ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkiinde meydana geldi. Sefer, Recep ve Mehmet Kürkçü'ye ait koyunlar arazide otladığı esnada sağanak etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte ağacın altına sığınan sürüye yıldırım isabet etti. Çoban Mehmet Kürkçü'de yıldırımdan etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Kürkçü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk incelemede yerde hareketsiz yatan 76 küçükbaş hayvan telef oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.