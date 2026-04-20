Amasya\'da Tır, Otomobili Sürükledi

Amasya'da bir tır, yanındaki otomobili önüne katıp sürükledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesinde kavşakta M.K. yönetimindeki 60 TU 929 plakalı tır, yanında ilerleyen A.Ç'nin kullandığı 34 NYH 947 plakalı otomobili bir anda önüne kattı. Otomobil, tırın önünde metrelerce sürüklendi. Hasar gören otomobilde yolcu olarak bulunan M.S. belinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA