Amasya\'da Tır ve Kamyonet Çarpıştı

Amasya'da kavşakta çarpışan tır ile kamyonet tarlaya uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan K. yönetimindeki 34 HN 0005 plakalı araç yüklü tır, Amasya- Tokat kara yolu Sevincer köyü kavşağında önüne çıkan İsa C.'nin kullandığı 05 AER 539 plakalı kamyonetle çarpıştı. Tır ve önünde sürüklenen kamyonet patlıcan ekili tarlaya uçtu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla inceleme başlatıldı. - AMASYA