Amasya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde önünde seyreden otomobile çarparak kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamdiye Ü. yönetimindeki 34 DN 3191 plakalı otomobil, Kayadüzü köyü mevkiinde önünde seyreden otomobile çarpması sonrası kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole uçtu. Kazanın bildirilmesi üzerin polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Barış Ü. ile İbrahim Cem Ü. yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA