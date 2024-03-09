Amasya'da uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Amasya\'da uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve hassas terazi bulundu. Araç sürücüsü R.E, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

09.03.2024 10:14
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı aramada uyuşturucu maddeler bulunan otomobilin sürücüsü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merzifon'da durdurulan bir araçta arama yaptı.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir hassas terazi bulunan otomobilin sürücüsü R.E uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen R.E tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Amasya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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