Amasya\'da uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı aramada uyuşturucu maddeler bulunan otomobilin sürücüsü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merzifon'da durdurulan bir araçta arama yaptı.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir hassas terazi bulunan otomobilin sürücüsü R.E uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen R.E tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA