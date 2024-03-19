Amasya'da jandarma ekiplerinin yaptığı aramada çeşitli uyuşturucu maddeler bulunan araçtaki 4 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda C.Z, E.B, V.P ve H.F.K isimli şahısların Ankara'dan uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine istinaden şüphelilerin kullandığı araçta uyuşturucu madde arama köpeği Puslu ile rama yapıldı. 33 gram metamfetamin, 110 extacy, 2 gram bonzai, 14 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tespit edilerek el konuldu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutukladığı bildirildi. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da yapılan aramada uyuşturucu bulunan araçta 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, V.K., R.Ö., S.Y., M.S. ve M.Ş. isimli 5 kişi yakalandı. Operasyonda 38,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Tahkikat devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir elektrikli scooter, park halindeki araçların arasından yola çıkan yayaya çarptı. Yaralanan yayaya sağlık ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'da kontrolden çıkan bir otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda durakta bekleyenler yol kenarına savruldu. Yaralılar tedavi altına alındı ve polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye toplamda 72 bin 257 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü için kullanılan ekipmanlar ve canlı hayvanlar ele geçirildi. Ayrıca, kumar oynadıkları tespit edilen kişilere de ceza verildi.
Isparta'da kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, İ.H. isimli vatandaşı arayarak adının terör örgütü soruşturmalarına karıştığını söyleyerek hesabına 250 bin TL göndermesini istedi. İ.H., dolandırıldığını anlayarak emniyete ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilgili banka görevlileriyle işbirliği yaparak vatandaşın hesabından transfer edilen parayı bloke etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'ndeki semt pazarında sahibi tarafından pazar alışverişinde görüntülenince sosyal medyada ilgi gören 'Pamuk' isimli ördek, ters yola girdiği belirtilen bir taksinin çarpması sonucu öldü. Ördeğin sahibi ise taksi şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde bir otomobili durdurarak içerisinde bulunan 4 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. Suriye uyruklu oldukları belirlenen 3 şahsın yurda kaçak yollardan girdikleri ve belgelerinin olmadığı tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınırken, aracı kullanan şüpheli de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, ameliyat için hastaneye götürülen yaşlı kadının içinde bulunduğu otomobil, aynı hastaneye doktora giden hastanın idaresindeki otomobile çarptı. Kazada yaşlı kadın ile eşi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?