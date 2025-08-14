Amasya\'da Yangın: İtfaiye ve Belediye Ekipleri Evi Kurtardı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, altından dumanların yükseldiği evi yanmaktan itfaiye ve belediye ekipleri kurtardı. Evin altında yanan samanlar, iş makineleri tarafından dışarı çıkartıldı. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eymir Mahallesi Kasımbey Sokak'ta Cemalettin Öztürk'e ait altı ahır olarak kullanılan 2 katlı evde çıktı. Dumanların yükseldiği ihbarıyla itfaiye ekipleri yönlendirilirken, samanların tutuştuğunun görülmesi üzerine iş makineleri mahalleye gönderildi. Önce içerideki besi hayvanları, çevredekilerin ve ekiplerin çabasıyla, daha sonra da yaklaşık 20 ton saman iş makinelerinin kullanılmasıyla dışarı çıkartıldı.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye erine acil sağlık ekiplerince oksijen verildi. Cemalettin Öztürk, evini tamamen yanmaktan kurtaran ekiplere teşekkür etti. - AMASYA