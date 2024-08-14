Amasya\'da Yaprak HES\'te Heyelan Meydana Geldi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Yaprak HES'te su kontrol odalarının bulunduğu bölümde heyelan meydana geldi. Amasya Valiliği, su iletim borularında hasara yol açan heyelanın herhangi bir yerleşim yeri için risk oluşturmadığını açıkladı.

Kavaloluğu köyündeki RHG Enertürk Enerji'ye ait Yaprak HES'te geç saatlerde yaşanan heyelana ilişkin Amasya Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yaşanan olay nedeniyle hasar gören su iletim boruları dışında herhangi bir zarar ve kayıp söz konusu olmayıp muhtemel durumlara karşı tüm tedbirler alınmıştır. Hasarı giderilmesi için Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinasyonunda uzman ekiplerimizle gerekli incelemeler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk da heyelanın meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. - AMASYA