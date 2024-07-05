Amasya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 76 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Amasya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 76 Koyun Telef Oldu

Amasya'nın Kışlacık köyünde meydana gelen olayda, sağanak yağışla birlikte koyun sürüsüne yıldırım isabet etti. Olayda 76 küçükbaş hayvan telef olurken, çoban ise hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

05.07.2024 23:46
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Amasya'da koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 76 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayda hafif yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akdağ'ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkiinde meydana geldi. Sefer, Recep ve Mehmet Kürkçü'ye ait koyunlar arazide otladığı esnada sağanak etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte ağacın altına sığınan sürüye yıldırım isabet etti. Çoban Mehmet Kürkçü de yıldırımdan etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kürkçü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk incelemede 76 küçükbaşın hayvanın telef olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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